Нейрохирург Тушев заявил, что Заворотнюк осталось жить не больше года

Нейрохирург Александр Тушев заявил, что актрисе Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, сейчас лечится от онкологического заболевания, осталось жить не больше года. Как он отметил, средняя выживаемость пациентов с четвертой стадией рака составляет от восьми месяцев до года. При этом полностью вылечить рак мозга просто нереально. Медицина еще так далеко не продвинулась.

Медик подчеркнул, что все свидетельствует о том, что у актрисы произошел отек мозга. Если это все-таки правда, то значит у Заворотнюк, как минимум третья стадия. Продлить жизнь в таких сложных условиях способна только лучевая и химиотерапия.

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Доктор Тушев отметил, что при опухоли головного мозга человек очень быстро устает. Кроме того, у него общая слабость. Порой случаются судороги и различные неврологические осложнения.

В то же время он подчеркнул, что ложиться на операцию в таких случаях также очень рискованное занятие. После хирургического вмешательства могут возникнуть неврологические проблемы. Если так происходит, то применять лучевую терапию нельзя, а без нее пациент может очень быстро умереть, сообщает портал «Вечерняя Москва».