Садальский раскритиковал поезду Собчак и Богомолова в катафалке

Эпатажная во многом свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова, состоявшаяся накануне, не оставила равнодушных ни среди гостей торжества, ни тех, кого на празднике жизни не было. В первую очередь, на всех, конечно, произвел сильное впечатление свадебный автомобиль молодоженов – самый настоящий катафалк.

Этот выбор звездной пары прокомментировал Станислав Садальский. Н асвоей странице в социальной сети Instagram он отметил, что ездить живым в катафалке – плохая примета.

«Так хотелось, чтоб у них было все хорошо…» — отмечает артист.

В комментариях своими мнениями по поводу увиденного поделились и подписчики Станислава. Некоторые отмечают, что у них складывается неоднозначное впечатление. Как-будто Ксения и Константин бросают вызов высшим силам. Многие откровенно назвали молодоженов «фриками».

«Когда в мозгах не розы и фиалки, а хорошо слежавшийся компост, жениться можно и на катафалке», — отмечает комментатор.

Напомним, что катафалк стал не единственным эпатажным моментом на торжестве. Уже во время банкета Собчак разделась до нижнего белья под песню «Войди в меня».