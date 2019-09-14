В шоу «Голос» изменили систему голосования

Это произошло после подзабытого уже скандала с дочерью Алсу на детской версии программы.

Новый сезон популярного шоу «Голос» претерпел некоторые изменения. Речь в данном случае идет о новой системе голосования. Представят новый механизм уже перед началом голосования на проекте «Голос 60+». Об этом сообщается пресс-службой Первого канала.

Напомним, о том, что подсчет голосов за любимого артиста изменится, авторы проекта анонсировали после разразившегося скандала в финале детского «Голоса», победительницей которого стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.

Тогда возмущалась не только многомиллионная армия телезрителей, но многие звезды российского шоу-бизнеса. На фоне поднявшегося шума, была инициирована проверка компанией Group-IB. Специалисты выявили накрутки голосов в пользу звездного ребенка.