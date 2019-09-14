Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака головного мозга

В последние дни в СМИ публикуется крайне противоречивая информация о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. По одной информации, актриса находит в коме на фоне отека головного мозга, при этом представители артистки утверждают, мол, Анастасия чувствует себя хорошо, и отвергают страшные новости.

Но вот на своей странице в социальной сети Instagram высказал по этому поводу Андрей Разин. Он подчеркнул, что весь коллектив «Ласкового мая» молится за актрису и желает ей выздоровления. Подписчики поинтересовались у артиста, что случилось со звездой сериала «Моя прекрасная няня». На это продюсер написал, что у артистки последняя стадия рака головного мозга. Однако, откуда у Разина такая информация, он уточнять не стал.

Напомним, на фоне тревожных сообщений, стало известно о том, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев экстренно отметил свое участие в ледовом шоу.