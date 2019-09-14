НОВОСТИ

Светлана Бондарчук поймала букет невесты на свадьбе Собчак и Богомолова 

Бывшая жена Федора Бондарчука, возможно, скоро выйдет замуж.

Светлана Бондарчук поймала букет невесты на свадьбе Собчак и Богомолова 
Светлана Бондарчук/фото: globallookpress.com

Похоже, что в скором времени нам стоит ожидать еще одну звездную свадьбу, о которой пока ничего не сообщалось. Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука, телеведущая Светлана Бондарчук поймала букет невесты на свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.

«Поймала букет! Ура!», — сообщила она в своем Instagram.

Так что если верить примете, то Светлана отправится под венец почти сразу вслед за своим бывшим мужем, который 17 сентября женится на актрисе Паулине Андреевой.  Сейчас 50-летняя Бондарчук встречается с 44-летним  директором дизайнерского агентства Сергеем Харченко

Подписчики телезвезды поздравили ее, пожелали скорейшего бракосочетания и счастья с новым избранником.

Кстати, Богомолов и Собчак провели репетицию свадьбы на программе «Вечерний Ургант», где их «расписал» Иван Андреевич, а букет невесты поймала Ольга Бузова. 

Напомним, молодые расписались 13 сентября в  Грибоедовском ЗАГС Москвы, а затем обвенчались.  Свадебный банкет проходил в Музее Москвы, куда съехались около 300 гостей молодоженов. Константин исполнил для Ксении песню жениха.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

букетКсения Собчак и Константин БогомоловприметыСвадьбаСветлана Бондарчук

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Светлана Бондарчук поймала букет невесты на свадьбе Собчак и Богомолова 
Интересно?
Поделись с друзьями: