Светлана Бондарчук поймала букет невесты на свадьбе Собчак и Богомолова 

Похоже, что в скором времени нам стоит ожидать еще одну звездную свадьбу, о которой пока ничего не сообщалось. Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука, телеведущая Светлана Бондарчук поймала букет невесты на свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.

«Поймала букет! Ура!», — сообщила она в своем Instagram.

Так что если верить примете, то Светлана отправится под венец почти сразу вслед за своим бывшим мужем, который 17 сентября женится на актрисе Паулине Андреевой. Сейчас 50-летняя Бондарчук встречается с 44-летним директором дизайнерского агентства Сергеем Харченко.

Подписчики телезвезды поздравили ее, пожелали скорейшего бракосочетания и счастья с новым избранником.

больше по теме Светлана Бондарчук не винит Паулину Андрееву в разводе с мужем По словам модели, никто в их отношениях с супругом не уходил из семьи ради другого человека.

Кстати, Богомолов и Собчак провели репетицию свадьбы на программе «Вечерний Ургант», где их «расписал» Иван Андреевич, а букет невесты поймала Ольга Бузова.

Напомним, молодые расписались 13 сентября в Грибоедовском ЗАГС Москвы, а затем обвенчались. Свадебный банкет проходил в Музее Москвы, куда съехались около 300 гостей молодоженов. Константин исполнил для Ксении песню жениха.