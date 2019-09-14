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Собчак разделась до нижнего белья на собственной свадьбе

Невеста произвела фурор среди гостей откровенным танцем в корсете.

Собчак разделась до нижнего белья на собственной свадьбе
Фото: Лариса Кудрявцева/КП

Ксения Собчак удивила гостей собственной свадьбы эротическим танцем. Эксперимент над сознанием окружающих телеведущая провела, используя авторскую песню и создав вокруг соответствующие декорации. Собчак вышла на сцену в сопровождении нескольких человек в балахонах. Началось выступление с момента, когда Ксения села на колени прямо на сцене– в ту же секунду фонограмма запела: «Войди в меня, войди в мои сны».

Уже спустя несколько действий Ксения оказалась без накидки в одном корсете. На правой ноге у нее красовалась повязка невесты розового цвета. Больше атмосферы добавляла подтанцовка – по левую и правую руку от Собчак находились мужчина и женщина, одетые в кожаные стрипы. Завершилось все появлением в поле зрения Константина Богомолова – люди из концертной свиты Собчак вывели его на публику, а затем уложили рядом с ней на специально подготовленную для этого кровать. Номер завершился страстным поцелуем супругов.

Ранее Ксения уже удивляла аудиторию появлением на ее свадьбе катафалка с надписью «Пока смерть не разлучит нас», кареты с лошадьми и резкой сменой заведения для банкета. Сейчас на свадьбе Собчак присутствует около 300 человек – помимо друзей там находятся актеры, телеведущие, деятели культуры и другие известные личности.

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Константин Богомоловнижнее бельесвадьба Ксении Собчакэротический танец

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Собчак разделась до нижнего белья на собственной свадьбе
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