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Елена Преснякова поддержала коллегу из «Самоцветов» на шоу «Голос 60+»

Олег Слепцов 40 лет проработал в ансамбле вместе с мамой Владимира Преснякова и отцом Дмитрия Маликова.

Елена Преснякова поддержала коллегу из «Самоцветов» на шоу «Голос 60+»
Олег Слепцов/фото: Кадр шоу «Голос 60+»

Проект «Голос» открыл российским зрителям много прекрасных уникальных музыкантов и исполнителей, которых ранее никогда не показывали на телевидении, и напомнил о забытых именах. Но приходят на кастинг и вполне успешные, востребованные музыканты.

Новый сезон шоу «Голос 60+» не стал исключением. На слепых прослушиваниях все наставники повернулись, оценив мастерство и голос Олега Слепцова, который вот уже 40 лет работает солистом в ансамбле «Самоцветы». Поболеть за коллегу пришла мама Владимира Преснякова Елена. 

На вопрос, почему Олег решил принять участие в конкурсе, он объяснил, что захотел попробовать себя в другом жанре. На прослушиваниях он исполнил песню Принса Kiss.

«Мне очень понравился этот проект, еще в первом его варианте. Люди не знали очень многих супердостойных людей. И благодаря этой передаче была возможность большой массе людей узнать таких прекрасных артистов», — рассказал Слепцов. 

Своим наставником исполнитель выбрал Валерию, которая повернулась первой и сразу узнала артиста. Правда для нее открытием стал возраст Олега — 65 лет. Судьи были очень удивлены и в шутку потребовали от конкурсанта показать паспорт. 

«Кажется, «Самоцветам» придется с ним попрощаться», — отметил Лев Лещенко, когда певец удалился в комнату для тех, кто прошел отбор. 

Напомним, съемки отборочного этапа проекта проходили в августе. В новом сезоне в роли наставников дебютировали Валерия и Михаил Боярский.

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Тэги:

«Самоцветы»Елена ПресняковаПервый каналШоу "Голос 60+"

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Елена Преснякова поддержала коллегу из «Самоцветов» на шоу «Голос 60+»
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