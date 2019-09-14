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Дмитрий Маликов решил не петь на свадьбе Собчак

В беседе с журналистами музыкант пошутил, что приехал на торжество ради алкоголя.

Дмитрий Маликов решил не петь на свадьбе Собчак
Фото: https://www.instagram.com/p/B0ENgAcItPU/

Один из гостей молодоженов Дмитрий Маликов решил не петь на торжестве. Эту мысль он озвучил в беседе с журналистами незадолго до начала банкета. Артист вышел из машины и заявил, что поздравляет молодых со знаменательной датой. Позже Дмитрий признался, что не знаком с Константином, поэтому полноправно представляет сторону Ксении.

На вопрос о том, будет ли он сегодня петь для молодоженов, Маликов пошутил: «А можно сегодня не петь? Просто выпить». Также отказался пианист рассекретить, что именно преподнесет молодым в качестве подарка. Он намекнул, что этого предмета в wish-листе Ксении нет, уточняет МК.

Отметим, что на свадьбе телеведущей и режиссера можно встретить множество звезд. Некоторые из гостей приехали на банкет с запозданием и отказались давать комментарии прессе. Рената Литвинова же наоборот была открыта для журналистов и рассказала, что намерена повеселиться от души.

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алкогольгостиДмитрий МаликовКонстантин Богомоловсвадьба Ксении Собчакшутка

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Дмитрий Маликов решил не петь на свадьбе Собчак
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