НОВОСТИ

«Прости меня»: умер отец Анфисы Чеховой

Александру Корчунову было 69 лет.

«Прости меня»: умер отец Анфисы Чеховой
АНФИСА ЧЕХОВА. ФОТО: INSTAGRAM

Стало известно об утрате, которую переживает сейчас популярная телеведущая Анфиса Чехова. На своей странице в социальной сети Instagram она сообщила, что у нее умер папа, Александр Корчунов.

Звезда отмечает, что отношения с отцом у нее были сложные, но, тем не менее, она его сильно любила. Чехова поблагодарила отца за характер, жизненные уроки, а также пообещала, что он останется в ее сердце навсегда. Ведущая также выразила сожаление, что им так и не удалось стать близкими людьми.

По сообщениям СМИ, отец Анфисы в прошлом занимался спортом, политикой, в свое время был личным водителем Владимира Жириновского. А после этого стал кришнаитом.

Напомним, папа телезвезды ушел из семьи, когда Анфисе было четыре года. Александр женился во второй раз, но и этот брак, котором родился сводный брат Анфисы Кирилл, тоже распался.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анфиса Чеховасоболезнованиятелеведущаяумер папа

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Прости меня»: умер отец Анфисы Чеховой
Интересно?
Поделись с друзьями: