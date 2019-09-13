«Прости меня»: умер отец Анфисы Чеховой

Стало известно об утрате, которую переживает сейчас популярная телеведущая Анфиса Чехова. На своей странице в социальной сети Instagram она сообщила, что у нее умер папа, Александр Корчунов.

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Звезда отмечает, что отношения с отцом у нее были сложные, но, тем не менее, она его сильно любила. Чехова поблагодарила отца за характер, жизненные уроки, а также пообещала, что он останется в ее сердце навсегда. Ведущая также выразила сожаление, что им так и не удалось стать близкими людьми.

По сообщениям СМИ, отец Анфисы в прошлом занимался спортом, политикой, в свое время был личным водителем Владимира Жириновского. А после этого стал кришнаитом.

Напомним, папа телезвезды ушел из семьи, когда Анфисе было четыре года. Александр женился во второй раз, но и этот брак, котором родился сводный брат Анфисы Кирилл, тоже распался.