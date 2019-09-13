На свадьбе Ксении Собчак гости не увидели ее «беременного» живота

Телеведущая на протяжении месяца носила платья-балахоны, а на церемонии всем на удивление появилась в обтягивающих нарядах.

В скором прибавлении Константина и Ксению заподозрили еще во время романтической поездки пары по Италии. Тогда Ксюша позировала на фото преимущественно в свободных сарафанах.

А вернувшись в Москву, девушка и вовсе выложила парочку кадров, на которых отчетливо виден округлившийся животик и увеличившаяся в размерах грудь.

Только вот на свадьбе Ксения выглядела чудесно. Обтягивающее полупрозрачное платье, которое журналистка выбрала для похода загс, подчеркнуло стройную фигуру Собчак.

Да, и на многочисленных видеороликах, которые друзья Константина и Ксении выкладывали с банкета, звезда выглядела тонкой. Так может, это и правда всего лишь слухи на фоне внезапного решения Богомолова и Собчак пожениться?

К тому же, и Константин, и Ксения информацию о малыше всячески опровергают, а на любые намеки гостей лишь отшучиваются весь вечер. А те, конечно, продолжают желать им скорейшего пополнения.