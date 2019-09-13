Врачи ввели Заворотнюк в медикаментозную кому

Медики до сих пор не могут принять окончательное решение о дальнейших манипуляциях.

Медики больницы, где в тяжелом состоянии находится Анастасия Заворотнюк, ввели актрису в искусственную кому. Подобная мера стала крайней после того, как звезде стало значительно хуже — в учреждении пока не видят иных вариантов, чтобы облегчить боли. Сейчас медики по-прежнему активно обсуждают дальнейшие действия: специалисты не могут решить, стоит ли проводить операцию на мозге Анастасии. Ранее отмечалось, что любое хирургическое вмешательство может стать для актрисы последним, уточняет РЕН ТВ.

Тем временем, поклонники «Моей прекрасной няни» не верят в то, что возможен летальный исход. Многие пишут, что очень ждут обещанного интервью Анастасии, поскольку не доверяют слухам и хотят услышать всю правду лишь от нее. «Господи, когда интервью, ожидание – самое мучительное», «Хоть бы интервью позитивным было», — просят они.

Напомним, ранее директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что вся информация о состоянии актрисы не соответствует действительности. Он отметил, что сама Заворотнюк опровергла все данные и написала ему SMS с текстом: «Бред, отстань».