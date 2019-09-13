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Людмила Нарусова пожелала дочери и зятю сохранить «упавшее счастье»

Мама Ксении Собчак призвала супругов беречь друг друга.

Людмила Нарусова пожелала дочери и зятю сохранить «упавшее счастье»
Фото: https://www.instagram.com/p/Bw9B-hlAszK/

Мама Ксении Собчак – Людмила Нарусова — поспешила поздравить дочь и новоиспеченного зятя с днем бракосочетания и пожелала им сохранить «упавшее счастье». Во время мероприятия ведущий Игорь Верник подошел к женщине с микрофоном и попросил сказать им несколько слов. Людмила Борисовна, как и полагается в таких случаях, встала со своего места и обратилась к молодоженам с речью. Она отметила, что таких сияющих глаз не видела у дочери никогда.

«Хочу поздравить вас с этим упавшим счастьем. Хочу, чтобы вы не просто наслаждались этим упавшим счастьем, но чтобы создавали его, укрепляли его. Чтобы как можно дольше эти сияющие глаза оставались в вашей жизни. Берегите друг друга», — призвала она мужа и жену.

Гости присоединились к словам мамы Ксении одобрительными аплодисментами. Отметим, что Людмила Борисовна на протяжении всего вечера находится рядом с дочерью.

Некоторое время назад молодожены исполнили первый совместный танец, который гости встретили со слезами на глазах. Яна Рудковская отметила, что никогда не думала, что будет плакать на свадьбе у Собчак. «Любовь творит чудеса, друзья ! Счастья молодожёнам и любви», — написала она.

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Константин БогомоловЛюдмила Нарусовапоздравлениеречьсвадьба Ксении Собчак

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Людмила Нарусова пожелала дочери и зятю сохранить «упавшее счастье»
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