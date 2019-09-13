НОВОСТИ

Три платья за свадьбу: Собчак сменила наряд на банкете

Для появления перед гостями в Музее Москвы телеведущая выбрала полупрозрачное платье с пышной юбкой.

Три платья за свадьбу: Собчак сменила наряд на банкете
https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Ксения Собчак, превратившая вместе с Константином Богомоловым собственную свадьбу в шоу, и о нарядах для торжества хорошенько позаботилась.

Платье, которое теледива примерила на вечернем банкете, оказалось третьим по счету. В первом, полупрозрачном, украшенном вышивкой, журналистка расписалась в загсе. Венчалась она в пышном белом с фатой. И, наконец, для вечерней программы в ресторане выбрала третье — с привлекающей внимание зоной декольте.

Именно в нем Собчак и станцевала с супругом первый танец под песню Филиппа Киркорова. В нем же сделала и собственный подарок Богомолову, спев для него хит Ирины Аллегровой «Привет, Андрей!».

Любопытно, что гости поддержали шутливое настроение молодоженов. Рената Литвинова, к примеру, появилась на мероприятии в черном платье, вспомнив про «Пятницу 13-е». А Киркоров поддержал идею молодых с катафалком: он в свое время на бракосочетание с Пугачевой приехал в карете.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Константин БогомоловКсения СобчакСвадьба Собчак и Богомолова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Три платья за свадьбу: Собчак сменила наряд на банкете
Интересно?
Поделись с друзьями: