Три платья за свадьбу: Собчак сменила наряд на банкете

Для появления перед гостями в Музее Москвы телеведущая выбрала полупрозрачное платье с пышной юбкой.

Ксения Собчак, превратившая вместе с Константином Богомоловым собственную свадьбу в шоу, и о нарядах для торжества хорошенько позаботилась.

Платье, которое теледива примерила на вечернем банкете, оказалось третьим по счету. В первом, полупрозрачном, украшенном вышивкой, журналистка расписалась в загсе. Венчалась она в пышном белом с фатой. И, наконец, для вечерней программы в ресторане выбрала третье — с привлекающей внимание зоной декольте.

Именно в нем Собчак и станцевала с супругом первый танец под песню Филиппа Киркорова. В нем же сделала и собственный подарок Богомолову, спев для него хит Ирины Аллегровой «Привет, Андрей!».

Любопытно, что гости поддержали шутливое настроение молодоженов. Рената Литвинова, к примеру, появилась на мероприятии в черном платье, вспомнив про «Пятницу 13-е». А Киркоров поддержал идею молодых с катафалком: он в свое время на бракосочетание с Пугачевой приехал в карете.