Пригожин заявил, что будет молить всевышнего о здоровье Заворотнюк

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что он не хочет верить в то, что актриса Анастасия Заворотнюк находится в реанимации из-за раковой опухоли. В то же время он «будет молить Всевышнего», чтобы звезда сериала «Моя прекрасная няня» выкарабкалась и осталось жива, если это правда. Как добавил супруг певицы Валерии, он очень любит Анастасию Заворотнюк, потому что она талантливая актриса, сообщает russian.rt.com.

Напомним, что сейчас ходят крайне противоречивые слухи о состоянии супруги фигуриста Петра Чернышева. К примеру, прошла информация, что звезда находится в крайне тяжелом состоянии в клинике.

больше по теме Заворотнюк впервые обратилась к врачам с головными болями в июне Спустя несколько дней звезде и был поставлен страшный диагноз.

В то же время директор звезды Петр Христов говорил, что связался со своей подопечной. Якобы она сказала, что не стоит слушать СМИ. Слухи о раке и госпитализации она назвала «бредом». Кроме того, Заворотнюк довольно жестко пообщалась с Христовым. Она сказала, что сейчас от нее лучше просто отстать.

Между тем поговаривают, что впервые звезда обратилась за помощью к докторам еще в июне 2019 года. У нее не прекращались сильные головные боли. Ее мама вызвала скорую помощь в поселок Крекшино, где живет семья актрисы. Вскоре звезду доставили в клинику. Там она и узнала о злокачественном новообразовании.