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Пригожин заявил, что будет молить всевышнего о здоровье Заворотнюк

Продюсер отметил, что очень любит талантливую актрису.

Пригожин заявил, что будет молить всевышнего о здоровье Заворотнюк
Пригожин молится за здоровье Заворотнюк/globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что он не хочет верить в то, что актриса Анастасия Заворотнюк находится в реанимации из-за раковой опухоли. В то же время он «будет молить Всевышнего», чтобы звезда сериала «Моя прекрасная няня» выкарабкалась и осталось жива, если это правда. Как добавил супруг певицы Валерии, он очень любит Анастасию Заворотнюк, потому что она талантливая актриса, сообщает russian.rt.com.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк, по слухам, борется с раком/globallookpress.com

Напомним, что сейчас ходят крайне противоречивые слухи о состоянии супруги фигуриста Петра Чернышева. К примеру, прошла информация, что звезда находится в крайне тяжелом состоянии в клинике.

В то же время директор звезды Петр Христов говорил, что связался со своей подопечной. Якобы она сказала, что не стоит слушать СМИ. Слухи о раке и госпитализации она назвала «бредом». Кроме того, Заворотнюк довольно жестко пообщалась с Христовым. Она сказала, что сейчас от нее лучше просто отстать.

Между тем поговаривают, что впервые звезда обратилась за помощью к докторам еще в июне 2019 года. У нее не прекращались сильные головные боли. Ее мама вызвала скорую помощь в поселок Крекшино, где живет семья актрисы. Вскоре звезду доставили в клинику. Там она и узнала о злокачественном новообразовании.

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Пригожин заявил, что будет молить всевышнего о здоровье Заворотнюк
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