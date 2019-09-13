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Заворотнюк впервые обратилась к врачам с головными болями в июне

Спустя несколько дней звезде и был поставлен страшный диагноз.

Заворотнюк впервые обратилась к врачам с головными болями в июне
Заворотнюк еще в начале лета узнала, что серьезно больна/globallookpress.com

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые обратилась за помощью к врачам в июне 2019 года. Именно тогда ее мама вызвала врачей в поселок Крекшино, в загородный дом, где живет семья звезды. Актриса поняла, что таблетки уже не помогают и обратилась за помощью к медикам.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк уже давно лечится от рака/globallookpress.com

Скорая помощь, которая приехала на место, отвезла пациентку в больницу. Спустя несколько дней звезда сериала «Моя прекрасная няня» и узнала свой страшный диагноз: злокачественное новообразование в головном мозге. С тех пор актриса ведет борьбу за свою жизнь.

Любопытно, что изначально фамилия больной во всех документах в клинике значилась как Потапова. Между тем известно, что это фамилия Потапова принадлежит концертному директору супруги фигуриста Петра Чернышева.

Скорее всего, на такой шаг Заворотнюк пошла, чтобы о ее болезни никто не узнал. Отметим, что звездной пациентке в течение двух месяцев удавалось скрывать от прессы свой страшный диагноз. Лишь в августе акулы пера «пронюхали», что у «моей прекрасной няни» серьезные проблемы со здоровьем, сообщает «МК».

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Заворотнюк впервые обратилась к врачам с головными болями в июне
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