Гости прибывают: Рената Литвинова приехала на свадьбу к Собчак

В Музее Москвы началась третья часть бракосочетания журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Банкет стартовал около 20:00, но гости продолжают прибывать к назначенному месту. Актриса Рената Литвинова также приехала на Зубовский бульвар, чтобы поддержать супругов. Из машины заслуженная артистка России вышла с большим букетом цветов.

На вопрос журналистов, что она планирует подарить молодоженам, Литвинова уклончиво ответила, что презент будет незабываемым и очень нужным в обиходе. Кроме того, она рассказала, что считает Константина и Ксению идеальной парой. «Они смотрятся очень гармонично. Лучше всех на свете», — резюмировала Рената. Журналистам Литвинова пообещала всенепременно потанцевать и спеть песни. «Скучно не будет», — уверила она.

Сейчас основная часть гостей уже присутствует в торжественном зале. Всего на свадьбе порядка 300 человек, среди них телеведущие, актеры, продюсеры и просто близкие супругов. Некоторые из приехавших рассказали, что подарят молодоженам нечто ценное и очень нужное для семейной жизни.