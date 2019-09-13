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Заворотнюк лежит в реанимации под чужой фамилией

Врачи диагностировали у звезды сериала «Моя прекрасная няня» четвертую стадию рака мозга.

Заворотнюк лежит в реанимации под чужой фамилией
https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/

О внезапном ухудшении здоровья Анастасии Заворотнюк стало известно 13 сентября. Тогда Настю доставили в реанимацию одной из московских клиник в тяжелом состоянии.

Близкие Заворотнюк до сих пор избегают огласки. А потому Настю, как оказалось, устроили в больницу под чужой фамилией, пишет сайт «Комсомольская правда».

Самым тяжелым на данный момент, по мнению врачей, представляется скопление жидкости под корой головного мозга пациента. Медики могли бы провести звезде операцию, однако крайне нестабильное состояние актрисы не позволяет этого сделать.

Анонимный источник также сообщил, что Анастасия введена в состояние искусственной комы. Ведь в противном случае пациент может не выдержать болевого шока.

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Анастасия ЗаворотнюкПетр Чернышев

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Заворотнюк лежит в реанимации под чужой фамилией
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