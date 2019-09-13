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Астраханские коллеги Заворотнюк молятся об ее выздоровлении

Бывший худрук астраханского ТЮза, в котором работала мать Анастасии, верит в твердый характер актрисы.

Астраханские коллеги Заворотнюк молятся об ее выздоровлении
Фото: https://www.instagram.com/p/BvmNWRlFRix/

Коллеги находящейся в критическом состоянии Анастасии Заворотнюк молятся за актрису. Сотрудники астраханского ТЮЗа отмечают сильный характер заслуженной артистки и уверены – ей удастся победить болезнь. Бывший худрук театра юного зрителя Юрий Кочетков вспоминает, что долгое время работал с мамой Заворотнюк – Валентиной Борисовной. Родительница Анастасии была настоящей звездой художественного объединения, а дочь всегда была рядом с матерью – часто сидела за кулисами, присутствовала на репетициях. Выступать на сцене Валентина Борисовна дочери не разрешала, но несмотря на это, Анастасия все равно бросила учебу и поступила в МХАТ.

Несмотря на то, что Заворотнюк давно живет в Москве, она вместе с мамой часто приезжает в Астрахань и навещает театр, признается Кочетков КП. Экс-худрук признается, что увидел в артистке сильный характер, который, по его убеждению, поможет ей справиться с недугом. «Она очень цельный человек. У нее есть, ради кого жить. Я даже думать не хочу, что будет иначе», — резюмировал он.

13 сентября Анастасия Заворотнюк оказалась в реанимации из-за внезапно ухудшившегося состояния. Актриса страдает от глиобластомы – рака мозга. Сейчас ей срочно требуется операция, но медики не спешат ее проводить из-за угрозы жизни.

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Анастасия ЗаворотнюкболезньПетр Чернышовракреанимация

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Астраханские коллеги Заворотнюк молятся об ее выздоровлении
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