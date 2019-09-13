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Стас Костюшкин признался, что первая жена ему изменяла

По словам исполнителя, он не верил, что это правда.

Стас Костюшкин признался, что первая жена ему изменяла
Костюшкину изменяла первая жена/globallookpress.com

Певец Стас Костюшкин, который получил широкую известность, когда выступал в дуэте «Чай вдвоем», стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Он признался, что первая жена — актриса и пианистка Марианна ему изменяла.

Стас Костюшкин. Фото
Костюшкину изменяла первая жена/globallookpress.com

«Она была моей первой любовью. Потом мы расстались, а когда встретились, то меня снова захватили чувства. Мы поехали на озеро. Я первый поплыл, а она за мной. Она догнала меня и обняла. Я испытал непередаваемые эмоции. При этом тогда она была уже замужем. Но знаете, в молодости как-то все быстро решается. В итоге мы стали жить вместе. С мужем она разошлась», — заявил Костюшкин.

Как сказал Стас, счастливы они были недолго. При этом, как он считает, именно жена виновата в их расставании. «Есть люди, которым необходимо все время самим себе доказывать, что они кому-то нужны. Ей все время хотелось, чтобы новый мужчина ей восхищался», — заявил он.

Об изменах жены он узнал от соседей. Однажды они ему сказали, когда он вернулся с гастролей: «Один уезжает, другой заезжает». Как сказал Костюшкин, он не верил, что такой может быть, но это оказалось правдой и они расстались.

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Борис КорчевниковМарианна КостюшкинаПрограмма "Судьба человека"Стас Костюшкин

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Стас Костюшкин признался, что первая жена ему изменяла
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