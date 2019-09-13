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На страничке Заворотнюк в соцсетях отключили возможность оставлять комментарии

Пользователи не могут пожелать здоровья актрисе.

На страничке Заворотнюк в соцсетях отключили возможность оставлять комментарии
Заворотнюк, возможно, находится в реанимации/globallookpress.com

На страничке актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram кто-то отключил возможность оставлять комментарии. Снимки, где все-таки можно было оставить пожелания звезде или задать ей вопросы, датированы октябрем 2017 года. Все более поздние записи для пользователей заблокированы. Отметим, что еще несколько дней назад оставлять комментарии можно было в свободном режиме.

Более того, Заворотнюк, или человек из ее окружения, публиковали снимки. К примеру, на последней фотографии представлен архивный кадр из сериала «Моя прекрасная няня», который очень полюбился многим россиянам.

Добавим, что, по слухам, у Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга — четвертая степень. Сейчас якобы она находится в реанимации одной из клиник Москвы в крайне тяжелом состоянии.

Сама актриса, как уверяет ее директор, ответила ему, что с ней все в порядке. Слухи о своем тяжелом состоянии она назвал бредом. Впрочем, далеко не все сейчас доверяют концертному директору. В то же время известно, что звезда 20 октября должна выступить на корпоративе в Казахстане. Представители в этой стране уверяют, что никаких изменений в графике актрисы нет. Или их не предупредили о них.

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Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиКазахстан

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На страничке Заворотнюк в соцсетях отключили возможность оставлять комментарии
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