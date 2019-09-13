Прооперированный Розенбаум уехал отмечать день рождения в Санкт-Петербург

Александр Розенбаум в начале сентября попал в больницу. В СМИ появилась информация, что артист находится в реанимации. Позже стало известно, что 68-летнего певца прооперировали. Говорят, врачи успешно удалили ему злокачественную опухоль. У барда ранее выявили онкологию, но теперь он чувствует себя гораздо лучше. Сообщалось, что народный артист вернется к концертной деятельности в конце месяца, но он вышел на сцену уже через несколько недель, выступив на концерте в честь Иосифа Кобзона.

больше по теме Розенбаум впервые после операции появился на концерте памяти Кобзона Несмотря на недуг, артист не смог пропустить памятное мероприятие.

13 сентября Розенбауму исполнилось 68 лет. Как оказалось, он решил отпраздновать это событие в кругу родных. «Я дома, в Ленинграде», — рассказал именинник, когда ему позвонили журналисты. Он также поблагодарил всех за поздравления. Рассказывать подробности о том, как проходит его день, певец не стал, пишет издание «Комсомольская правда».

Отметим, что на первом выступлении Александра Яковлевича после операции в Кремлевском дворце, который прошел 11 сентября, побывал и наш корреспондент. Артист исполнил свою знаменитую «Вечернюю застольную» и выглядел бодрым. Общаться с прессой тогда он отказался, но сказал пару слов о Кобзоне. «Мы больше 30 лет дружили с ним. Все воспоминания самые светлые», — произнес Розенбаум, покидая закулисье.

О своем состоянии здоровья бард предпочитает не говорить. Коллеги и близкие уверены, что болезнь отступила и теперь Александру Яковлевичу нужно всего лишь набраться сил, чтобы вновь активно заниматься творчеством.

Teleprogramma.pro тоже поздравляет Розенбаума с днем рождения!