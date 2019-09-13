НОВОСТИ После аварии Никас Сафронов ищет мануальщика
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После аварии Никас Сафронов ищет мануальщика

Лика Брагина

Художник накануне вечером попал в ДТП на Рублево-Успенском шоссе.

После того, как Никас Сафронов попал вечером 12 сентября в аварию на Рублево-Успенском шоссе, его мучают боли в шейном отделе. Напомним, что художник на своем Range Rover спешил в Барвиху на вечер памяти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер, когда в его автомобиль въехала KIA.

Никас Сафронов попал в ДТП. Фото
Никас Сафронов попал в ДТП. Фото: Личный архив

По словам близкого друга Сафронова, он сейчас озабочен поисками мануального терапевта, который вправит вылетевший позвонок, доставляющий ему большие неудобства и во время сна, и во время движения. Художнику очень важно прийти в форму к открытию выставки своих картин уже на следующей неделе.

Никас Сафронов попал в ДТП. Фото
Никас Сафронов попал в ДТП. Фото: Личный архив

Кстати, случившаяся авария подтолкнула Никаса к мыслям о мистике, так как она один в один повторила ситуацию, случившуюся в апреле этого года в его день рождения. Тогда в жуткую аварию попала Алла Вербер, спешившая к нему на празднование дня рождения.

Никас Сафронов попал в ДТП. Фото
Никас Сафронов попал в ДТП. Фото: Личный архив

Но, несмотря на травмы, даже поздно ночью, она все равно добралась поздравить именинника. И вот в подобную аварию попал сам художник, который ехал на вечер памяти в 40-й день со дня кончины Вербер.

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ДТПНикас Сафронов

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После аварии Никас Сафронов ищет мануальщика
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