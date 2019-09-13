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У Тимати накопились миллионные долги по налогам

Компаниям, работающим под товарным знаком Black Star, заблокировали счета.

У Тимати накопились миллионные долги по налогам
Тимати/фото:globallookpress.com

У хип-хоп-исполнителя Тимати проблемы с бизнесом. Его компании, занимающиеся продажей одежды под торговой маркой Black Star, задолжали Федеральной налоговой службе более шести миллионов рублей. Сейчас счета этих фирм заблокированы. 

О неуплате налогов ООО «Фэшн Индастри» стало известно еще год назад. Тогда Московский межрайонный отдел судебных приставов безуспешно пытался взыскать с компании 1,1 млн рублей налогов и сборов. В этом году компания Тимати продолжила традицию уклонения от отчислений в госказну.

Другая фирма, ООО «Линия одежды «Блэк Стар», должна государству пять миллионов рублей. Только эти компании имели право на использование товарного знака Black Star Wear.

Известно, что обе принадлежали ранее семье Тимати и его деловым партнерам, но потом у одной фирмы сменился собственник, пишет портал «Открытые медиа».

Сами товарные знаки принадлежат продюсерской компании «Музыкальный лейбл «Блэк стар» Тимура Юнусова (Тимати) и его партнеров — Павла Курьянова и Вальтера Чассем Нзале Трифену.

Весной этого года Тимати и его лейбл Black Star представили новый проект, запущенный в сотрудничестве с производителем милитари-стайл одежды «Армия России». Коллекция одежды в армейском стиле разрабатывалась полгода. Рэпер сообщил, что идею поддержало Министерство обороны РФ.

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Тэги:

бизнес звезддизайнерская одеждаЛейбл "Black Star"неуплата налоговсудебные приставыТимати

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У Тимати накопились миллионные долги по налогам
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