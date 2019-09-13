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Галкин заверил, что лично отвечает поклонникам в соцсети

Юморист честно прокомментировал вопрос от подписчиков в новом видео.

Галкин заверил, что лично отвечает поклонникам в соцсети
Максим Галкин. Фото: globallookpress

Максим Галкин долгое время остается одним из самых популярных пользователей Instagram. На его аккаунт в соцсети подписались больше шести миллионов человек, его посты комментируют тысячи поклонников.

Как рассказал накануне знаменитый юморист, его часто подозревают в том, что ответы на комментарии в его блоге пишет не он сам, а якобы его представители. По словам Максима, это совсем не так, он общается с подписчиками блога лично.

«У меня так много свободного времени? Значит, его действительно слишком много. Но мне нравится с вами общаться, даже если какая-нибудь злыдня пишет», – заявил артист в видео, где он запечатлен на морском берегу.

В конце ролика муж Аллы Пугачевой добавил, что как раз сейчас ему пора спешить на работу, иначе в следующем году отдохнуть на море он не сможет.

Помимо профессиональной деятельности и общения с фанатами, Галкин много времени уделяет дочери и сыну. Он проверяет знания Лизы и Гарри, устраивает с ними веселые прогулки дома и ездит на отдых.

А вы верите, что Галкин сам пишет комментарии подписчикам?

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Галкин заверил, что лично отвечает поклонникам в соцсети
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