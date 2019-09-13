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Банк Латвии будет судиться с Киркоровым из-за 50 миллионов рублей

Помимо основной суммы займа певец не платил проценты.

Банк Латвии будет судиться с Киркоровым из-за 50 миллионов рублей
Фото: https://www.instagram.com/p/Bz-YtGnID48/

Банк Латвии будет судиться с народным артистом Филиппом Киркоровым из-за многомиллионного долга. Помимо проблем с налоговой инспекцией у певца возникло недопонимание с кредитной организацией. Сейчас ABLV Bank требует у Киркорова возмещения основной суммы займа (около 43 миллионов рублей), а также выплаты набежавших процентов (итого почти пятьдесят). За помощью финансовая организация обратилась в Таганский суд столицы. Ожидается, что слушание по делу состоится 1 октября, появится ли на нем Филипп Киркоров, пока неизвестно.

Информагентство «Москва» отмечает, что и сама кредитная фирма имеет не вполне чистую финансовую репутацию. Так, в 2018 году банк объявил о закрытии после затяжного конфликта с американскими контролирующими органами – тогда ABLV Bank подозревали в отмывании средств. Кроме того, по данным контролирующих ведомств, юридическое лицо избегало валютного контроля и активно поддерживало Северную Корею и ее идею о воплощении ядерной программы.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета Киркорова из-за долгов. Чуть позже в ведомстве этот факт опровергли и резюмировали, что даже если бы долги были, структура не блокирует счета в банках.

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банкдолгЛатвиясудФилипп Киркоров

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Банк Латвии будет судиться с Киркоровым из-за 50 миллионов рублей
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