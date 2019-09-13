НОВОСТИ Муж Заворотнюк временно отменил выступления в ледовом шоу из-за болезни супруги
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Муж Заворотнюк временно отменил выступления в ледовом шоу из-за болезни супруги

Екатерина Нестеренко Кристина Десятова Юлия Тодорович

Представитель «Navka Show» Егор Разумовский прокомментировал Teleprogramma.pro замену Петра Чернышева в мюзикле «Золушка» в Ялте.

В пятница, 13 сентября, в СМИ просочилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк была госпитализирована. По некоторым данным, врачи подтвердили слухи, которые ходили последний месяц. У 48-летней звезды сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали раковую опухоль в мозгу. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Медики считают, что ее нужно срочно прооперировать, но они опасаются, что женщина может не пережить хирургического вмешательства.

Тем временем ее представитель Стас Христов не смог подтвердить информацию о госпитализации звезды. Он заявил, что телефон у Заворотнюк отключен. При этом позже он получил от нее СМС-сообщение, в котором она назвала слухи бредом. Однако поклонники «главной няни страны» все еще встревожены. Также журналистам удалось выяснить, что супруг артистки фигурист Петр Чернышев отказался от участия в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Не только 13 сентября, но и в другие дни спектакли пройдут без его участия. Артиста заменит на ледовой арене Алексей Рогонов. Отметим, что труппа находится на гастролях в Турции. Скорее всего, Чернышев предпочел быть рядом с Анастасией в столь сложный момент. Все коллеги отнеслись к этому с пониманием.

«Но при этом ни о каком увольнении и речи не идет. Это всего лишь замена, о конкретных сроках говорить рано, — рассказал в интервью Teleprogramma.pro Егор Разумовский.

Напомним, что ранее появилась информация, что Заворотнюк узнала о неутешительном диагнозе вскоре после того, как родила дочку Милу в октябре 2018 года. В августе она не появлялась на публике. Как оказалось, актриса находилась в Европе, где проходила лечение, но оно не дало существенных результатов. Соседка звезды признавалась журналистам, что у Анастасии поредели волосы из-за химиотерапии.

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Муж Заворотнюк временно отменил выступления в ледовом шоу из-за болезни супруги
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