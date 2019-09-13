НОВОСТИ

«Очень тебя не хватает»: Навка почтила память Аллы Вербер

Недавно исполнилось 30 дней, как ушла из жизни фэшн-директор ЦУМа.

«Очень тебя не хватает»: Навка почтила память Аллы Вербер
Татьяна Навка. фото: globallookpress.com

Алла Вербер, которую считали законодательницей столичной моды, скончалась минувшим летом. Трагедия повергла в шок не только близких бизнес-леди, но и весь российский шоу-бизнес. Фэшн-директор ЦУМа была очень близка со многими артистами. Она давала им советы и часто устраивала застолья у себя дома. Женщина находилась на отдыхе в Италии, когда ей резко стало плохо. Спасти Вербер не удалось.

Недавно исполнилось 30 дней, как ее нет. Ее память почтили Светлана Бондарчук и Ольга Слуцкер. К ним присоединилась Татьяна Навка, которая тоже хорошо знала бизнесвумен. В соцсети она поделилась редкими фото с Вербер и рассказала, какой была эта женщина.

«Она, как личность, как человек, как женщина была олицетворением стиля, достоинства, моды, безупречного вкуса и силы… Силы направленной на то, чтобы нести прекрасное в наш мир! Очень тебя не хватает, но ты в лучшем мире и с лучшими! Светлая память!», — написала спортсменка.

Многие поклонники тоже признались, что до сих пор не смирились со случившемся. «Невероятная… даже нам, простым смертным будет ее очень не хватать», «Не хочется верить, она такая тёплая и уютная, даже на видео и фото, как мама..», «Очень жаль Аллу… Такая жизнь интересная, полная чаша, и так быстро и трагически уйти из жизни», — отреагировали на пост подписчики.

Напомним, что вице-президент компании Mercury скончалась 6 августа на 62-м году жизни в больнице Форте-дей-Марми. Похоронили Вербер в Торонто, где она долгое время жила с семьей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ВерберСмерть Аллы ВерберТатьяна Навка

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Очень тебя не хватает»: Навка почтила память Аллы Вербер
Интересно?
Поделись с друзьями: