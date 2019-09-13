«Очень тебя не хватает»: Навка почтила память Аллы Вербер

Алла Вербер, которую считали законодательницей столичной моды, скончалась минувшим летом. Трагедия повергла в шок не только близких бизнес-леди, но и весь российский шоу-бизнес. Фэшн-директор ЦУМа была очень близка со многими артистами. Она давала им советы и часто устраивала застолья у себя дома. Женщина находилась на отдыхе в Италии, когда ей резко стало плохо. Спасти Вербер не удалось.

Недавно исполнилось 30 дней, как ее нет. Ее память почтили Светлана Бондарчук и Ольга Слуцкер. К ним присоединилась Татьяна Навка, которая тоже хорошо знала бизнесвумен. В соцсети она поделилась редкими фото с Вербер и рассказала, какой была эта женщина.

«Она, как личность, как человек, как женщина была олицетворением стиля, достоинства, моды, безупречного вкуса и силы… Силы направленной на то, чтобы нести прекрасное в наш мир! Очень тебя не хватает, но ты в лучшем мире и с лучшими! Светлая память!», — написала спортсменка.

Многие поклонники тоже признались, что до сих пор не смирились со случившемся. «Невероятная… даже нам, простым смертным будет ее очень не хватать», «Не хочется верить, она такая тёплая и уютная, даже на видео и фото, как мама..», «Очень жаль Аллу… Такая жизнь интересная, полная чаша, и так быстро и трагически уйти из жизни», — отреагировали на пост подписчики.

Напомним, что вице-президент компании Mercury скончалась 6 августа на 62-м году жизни в больнице Форте-дей-Марми. Похоронили Вербер в Торонто, где она долгое время жила с семьей.