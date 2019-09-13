На рынке, где Завортнюк покупала продукты, ее давно не было

Торговцы рассказывают, что актриса ходила к ним регулярно, а потом пропала.

На рынке, где Анастасия Заворотнюк регулярно покупала продукты, тоже обсуждают тревожные новости.

«Няня Вика» оказалась в больнице в тяжелом состоянии. У нее диагностировали онкологию, тот самый вид рака, от которого скончалась Жанна Фриске.

Продавцы подметили, что Анастасия уже несколько месяцев не приходит за продуктами, вместо нее приезжает муж – фигурист Петр Чернышов.

Видимо, Анастасия закупала все лично до тех пор, пока позволяло состояние здоровья. Онкологию актрисе диагностировали год назад, она прошла лечение за границей, но желаемого результата оно не дало.

На рынке вспоминают, каждый раз, когда Заворотнюк приходила за покупками, она была бодрой и дружелюбной. Внешний вид и настроение звезды никогда не выдавали проблем. В то же время соседи именитой пары делились — у Анастасии почти не осталось волос.

Ранее сообщалось, что актриса вернулась из Польши, где проходила лечение, но ей стало хуже. Сейчас она в реанимации, врачи признают, что нужно делать операцию, но опасаются — пациентка может не выдержать. Болезнь прогрессирует и уже дала метастазы в мозг, сообщает сайт Радио «КП».