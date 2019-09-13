Полиция проверяет заезд Собчак и Богомолова в катафалке

Сотрудников правоохранительных органов интересует были ли пристегнуты знаменитости и почему у них был открыт багажник.

ГИБДД Москвы проводит проверку после довольно странного заезда на катафалке по улицам столицы светской львицы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Напомним, что 13 сентября они официально стали мужем и женой.

Сотрудников правоохранительных органов прежде всего интересует, почему молодожёны лежали на месте, где в катафалках обычно ставится гроб с покойником. Кроме того, багажник у похоронной машины был открыт. Собчак и Богомолов, лежавшие в салоне, судя по всему, не были пристегнуты ремнями безопасности. То есть в любой момент они могли вылететь на проезжую часть из катафалка, что могло привести к серьёзному ДТП. Сами влюблённые вполне могли получить серьезные травмы и свадьба бы превратилась в похороны.

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Добавим, что светская львица и режиссер очень творчески отнеслись к своему торжеству. На катафалке, который привез их в ЗАГС, была надпись: «Пока смерть не разлучит нас».

Отметим, что журналисты спрашивали, куда после венчания отправятся молодожены. Вариантов было два – морг или кладбище. Собчак и Богомолов никак не отреагировали на шутливую просьбу прояснить ситуацию, сообщает «РЕН-ТВ».