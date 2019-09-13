НОВОСТИ «Бред. Отстань!»: Заворотнюк ответила своему директору на вопрос о госпитализации
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«Бред. Отстань!»: Заворотнюк ответила своему директору на вопрос о госпитализации

Анна Щадапова

Представитель актрисы опроверг информацию о том, что ее готовят к операции.

Информацию о госпитализации актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк не подтверждает ее представитель Стас Христов. Лично с артисткой он не говорил, но получил от нее сообщение.

Директор Заворотнюк переслал ей ссылку на сайт с заметкой о ее госпитализации и тяжелом состоянии. На это актриса ответила коротким эсэмэс:

«Бред. Отстань», передает РИА Новости.

Ранее мы сообщали, что Стас не мог дозвонится до звезды и отказывался давать комментарии о состоянии ее здоровья. В СМИ появились слухи, что Анастасия серьезно больна и ее срочно доставили в больницу, где готовят к операции на мозг. Даже стало известно, что у Заворотнюк тот же диагноз, какой врачи поставили Жанне Фриске — рак мозга. 

Отметим, что слухи поползли после того, как актриса перестала появляться на публике. Анастасия недавно в третий раз стала мамой. Ее затворничество муж, Петр Чернышов, объяснял тем, что она сильно переживает из-за лишнего веса, который набрала за время беременности. Друг семьи Илья Авербух также высказался по этому поводу и назвал все «новости» о болезни «прекрасной няни» не более чем «выдумками, которые не ответствуют действительности».

Тем не менее слухи продолжают плодится. Так соседка Заворотнюк  по элитному поселку Крекшино в Новой Москве, где певица живет последние четыре года, заявила, что Настя лежит в больнице, а ее мама Валентина постоянно плачет о дочери.

 

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Анастасия Заворотнюкболезнь

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«Бред. Отстань!»: Заворотнюк ответила своему директору на вопрос о госпитализации
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