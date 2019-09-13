Заворотнюк нужна срочная операция, но врачи боятся за жизнь пациентки

Нейрохирурги планируют собрать консилиум, чтобы решить, как быть дальше.

Нейрохирурги планируют провести операцию, чтобы оказать помощь срочно госпитализированной Анастасии Заворотнюк.

Оказывается, «няня Вика» уже год борется с онкологией. Она обращалась к иностранным специалистам и всего две недели назад вернулась из клиники в Польше.

Состояние актрисы очень сложное и врачи планируют собрать консилиум, чтобы выбрать способ лечения. Необходимо хирургическое вмешательство, но это очень опасно. Медики признают – есть риск, что пациентка не переживе его. Все проведенные ранее курсы химио- и лучевой терапии не дали нужного эффекта.

У актрисы тот же самый вид рака, что был диагностирован у Жанне Фриске. Сейчас актриса в реанимации, опухоль дала метастазы в мозг, сообщает Mash.

больше по теме Заворотнюк ждут на корпоративе в Казахстане 20 октября Звезда пообещала в этот день быть в соседней стране. И якобы утвердила дату на фоне сообщений о ее тяжелом состоянии.

Новости о болезни актрисы появились почти месяц назад, но представители Анастасии опровергали данную информацию. Все это время звезда была за границей и не выходила на связь. Новые слухи поползли, когда актриса не появилась на открытии магазина своей дочери.

Сообщается, что у знаменитой пациентки отек мозга. Многие проводят параллель с другой звездой, которая скончалась от онкологии. И Жанна Фриске, и Анастасия Заворотнюк заболели вскоре после процедуры ЭКО и рождения детей, сообщает сайт Актуальные новости.