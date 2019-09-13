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Заворотнюк ждут на корпоративе в Казахстане 20 октября

Звезда пообещала в этот день быть в соседней стране. И якобы утвердила дату на фоне сообщений о ее тяжелом состоянии.

Заворотнюк ждут на корпоративе в Казахстане 20 октября
Заворотнюк ждут на корпоративе в Казахстане/globallookpress.com

Представитель Анастасии Заворотнюк в Казахстане подтвердил, что актриса должна выступить 20 октября в этой стране на корпоративе. Ее ждут в торговом комплексе «Мега-Парк» в городе Алматы. Мужчина отметил, что договор ни в коем случае не сорвется, потому что ранее был подписан контракт. При этом даже известна сумма, за которую звезда выступит в этой стране – 20 тысяч евро.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк обещала выступить на корпоративе 20 октября/globallookpress.com

Как отметил молодой человек, его агентство напрямую сотрудничает с артистами. Ему ничего не известно о болезни актрисы. Если бы она действительно находилась в тяжелом состоянии, как пишут многие СМИ, то ему об этом обязательно сообщили бы. Добавим, что артистке так же должны оплатить перелет, проживание и питание.

Отметим, что Анастасия Заворотнюк, по слухам, сейчас находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь. По слухам, звезда уже давно лечится от рака мозга.

Пока представители актрисы упорно хранят молчание. Они пообещали рассказать о самочувствии «моей прекрасной няни» позже.

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Заворотнюк ждут на корпоративе в Казахстане 20 октября
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