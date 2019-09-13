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Лучшая подруга Собчак не приехала на ее свадьбу с Богомоловым

Ника Белоцерковская сожалеет, что не смогла быть рядом с телеведущей в столь важный день.

Лучшая подруга Собчак не приехала на ее свадьбу с Богомоловым
Ксения Собчак и Ника Белоцерковская. фото: globallookpress.com, instagram.com/belonika/

13 сентября Ксения Собчак и Константин Богомолов стали мужем и женой. Они расписались в Грибоедовском ЗАГСе. Невеста была облачена в полупрозрачное кружевное платье, а жених в черный костюм и пеструю рубашку. Они выбрали необычную тематику торжества. Дворец бракосочетания молодожены покинули на катафалке. Как к этому отнеслись их родители неизвестно. Однако они присутствовали в важный момент и сделали памятные фото с новобрачными.

Известно, что Собчак и Богомолов пригласили на торжество около 300 гостей. Однако лучшая подруга светской львицы не приехала на праздник. Ника Белоцерковская обратилась к Ксении в соцсети, опубликовав их совместный снимок.

«Дорогая, Ксения Анатольевна! Отчаянно жаль, что мне не удастся сегодня тебя лично обнять. Но я хорошо помню, как ты однажды сказала: должен же кто-то им всем мстить за нас! Так отомсти же и в этот раз за нас всех, так, как только ты это умеешь! Люблю, нежно целую и огромного счастья», — написала известный издатель и предпринимательница.

Но похоже, что пока читать сообщения и посты подруг Собчак некогда. Сразу после росписи она отправилась в храм, где состоится венчание. Именно туда едут родные и близкие влюбленных. Уже после этого все соберутся на территорию Музея Москвы на Зубовском Бульваре, где состоится роскошный банкет в готическом стиле. Добавим, что ранее некоторые звезды признались, что тоже пропустят свадьбу Собчак. Полина Гагарина, Валерия и Анита Цой отметили в беседе с нашим корреспондентом, что не так сильно близки со светской львицей, поэтому и не появятся на торжестве.

А вы бы хотели попасть на свадьбу какой-нибудь звезды?

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Лучшая подруга Собчак не приехала на ее свадьбу с Богомоловым
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