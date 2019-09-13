Глинников заплатил 100 тысяч рублей за неоднократное превышение скорости

Актер Илья Глинников едва не лишился иномарки. Чтобы снять арест и вернуть автомобиль Infiniti G37, артисту пришлось выплатить свыше 100 тысяч рублей штрафов.

Внушительную сумму звезда «Интернов» задолжал примерно за год. Его многократно штрафовали за превышение скорости на дорогах, но платить он не спешил. В итоге в дело вмешались судебные приставы, арестовавшие транспортное средство, только после этого актер погасил свои 139 штрафов.

Глинников не впервые попадает в неприятную ситуацию за рулем. Год назад на участника шоу «Холостяк» на ТНТ написал заявление в полицию сотрудник одной из АЗС столицы. Как сообщил мужчина, артист приехал на станцию, заправил белую иномарку и скрылся в неизвестном направлении, не оплатив бензин.

Как писал портал Teleprogramma.pro, тогда сумма нанесенного Глинниковым ущерба составила 200 рублей.

Напомним, в сериале «Интерны» Илья искрометно исполнил роль сына главврача Глеба Романенко. Вместе с ним в многосерийном фильме сыграли Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Александр Ильин и многие другие.