Концертный директор Заворотнюк не смог дозвониться до актрисы

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что пока не может дать развернутый комментарий о состоянии здоровья своей подопечной, которая, как утверждают некоторые СМИ, находится в тяжелом состоянии в реанимации.

«Я не могу реагировать на все звонки. Журналисты мне обрывают телефон. Настя должна прислать мне смс. После этого я сообщу о ее состоянии. Может корреспонденты придумали, что она в реанимации, а может и нет», — загадочно заявил Стас Христов.

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Концертный директор Заворотнюк пообещал дождаться ответа от актрисы. Звезда, как он уверяет, должна ему позвонить в самое ближайшее время. «Я дождусь ответа от Насти и все вам скажу. Она сейчас не на связи. Правда, почему-то выключила телефон», — заметил он.

Анастасия Заворотнюк, по слухам, находится в одной из московских клиник в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за жизнь «моей прекрасной няни». Отметим, что Заворотнюк поставили такой же диагноз, как когда-то певице Жанне Фриске — рак мозга. Не так давно она стала мамой. Причем рожала звезда с помощью ЭКО, что и привело, по слухам, к онкологическому заболеванию.