Анастасии Заворотнюк поставили тот же диагноз, что и Жанне Фриске

По информации СМИ, актриса находится в реанимации, у нее начался отек мозга.

Анастасия Заворотнюк вернулась из Польши, где она проходила лечение от онкологического заболевания в одной из клиник, всего две недели назад. Но, по сообщениям СМИ, сейчас состояние артистки значительно ухудшилось.

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Звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в реанимации, ее состояние оценивается как очень тяжелое. Ранее не сообщалось, какой диагноз поставили Анастасии врачи, но теперь стало известно: у нее тот же недуг, что и у Жанны Фриске.

Рак у Заворотнюк выявили около года назад, все это время она боролась с болезнью в европейских медицинских центрах. К несчастью, у артистки начался отек мозга, сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, Фриске скончалась в июне 2015 года. Причиной ухода певицы из жизни стала глиобластома – неоперабельная опухоль, которую у нее нашли в головном мозге. Со смертельным недугом популярная артистка пыталась справиться с 2013 года. Она перестала появляться на публике, проходила курсы терапии в Нью-Йорке и реабилитацию в Юрмале.

В октябре 2014 года Фриске стало лучше, она даже смогла передвигаться самостоятельно, без инвалидной коляски. Однако ремиссия оказалась непродолжительной.