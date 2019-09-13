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У госпитализированной Заворотнюк начался отек мозга

По данным СМИ, у актрисы диагностировали рак.

У госпитализированной Заворотнюк начался отек мозга
Анастасия Заворотнюк. фото: globallookpress.com

Утром 13 сентября стало известно, что Анастасия Заворотнюк оказалась в больнице. По данным СМИ, актрисе стало плохо, поэтому ее пришлось госпитализировать. Всего две недели назад она вернулась из Польши. Со слов врачей, состояние жены фигуриста Петра Чернышева не самое лучшее. Ее пришлось перевести в реанимацию.

Работники клинике подтвердили, что недавняя поездка Заворотнюк за границу была связана со здоровьем, но оказанное ей лечение не дало нужного результата. Теперь появилась информация, что состояние звезды сериала «Моя прекрасная няня» ухудшилось. Сообщается, что у нее начался отек мозга на фоне тяжело болезни, об этом пишет телеграм-канал «Mash».

Также отмечается, что у Анастасии диагностировали последнюю стадию опухоли мозга. По некоторым данным, у актрисы тот же вид опухоли, что был и у Жанны Фриске, которая скончалась в 2015 году. Примечательно, что слухи о болезни девушки появились еще в конце лета. Тогда она перестала появляться на публике, а родные отказывались давать комментарии.

Заворотнюк стала мамой в третий раз в октябре 2018 года. У нее родилась дочка Мила. Журналисты отмечают, что о своем диагнозе актрису узнала вскоре после родов. От прошлого брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым у нее есть еще двое детей — Анна и Майкл.

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У госпитализированной Заворотнюк начался отек мозга
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