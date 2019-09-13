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Божена Рынска получила израильское гражданство

По словам светской львицы, сразу после получения нового паспорта её начали приглашать «на разные еврейские мероприятия».

Божена Рынска получила израильское гражданство
Божена Рынска в студии "Дождя". Фото: Instagram

Журналистка и блогер Божена Малашенко, которую по старой памяти называют Боженой Рынской, 12 сентября сообщила своим подписчикам в соцсети, что совсем недавно стала счастливой обладательницей израильского паспорта. Примечательно, что уже через несколько дней она смогла ощутить плюсы этого приобретения.

«Меня, с получением паспорта Израиля, стали звать на разные еврейские мероприятия. Вчера на Большой Дмитровке Юдашкин и Давид Ройтман открывали бутик иудаики», — рассказала она, опубликовав на своей странице в Instagram несколько фотографий с открытия.

Кстати, паспорт Израиля дал Божене и другие преимущества, к примеру, теперь она может без виз посещать все страны Евросоюза, Новую Зеландию, Южную Корею, Японию, Ирландию, Канаду и почти все страны Южной Америки.

Возможно, в борьбе за наследство покойного супруга журналистки, основателя НТВ Игоря Малашенко, второе гражданство ей тоже сыграет на руку, поможет заручиться поддержкой новоиспеченных соотечественников, среди которых, как мы знаем, есть множество очень умных, юридически подкованных и влиятельных людей. Но это всё впереди, а сейчас Божена Львовна занята изложением своих воспоминаний об ушедшем муже и их любви, лишенной будущего по вине «убивших» его людей.

«Начинаем съемку рассказа об Игоре для YouTube. Хочу, чтобы история моей разбитой, уничтоженной любви осталась в сети навсегда», — сообщила она в Instagram утром 13 сентября.

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Божена РынскаИгорь Малашенко

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Божена Рынска получила израильское гражданство
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