Американские ученые получили премию за исследования дефекаций

Гарвардский университет провел очередную церемонию награждения Шнобелевской премией. Награда, которая в оригинале называется Ig Nobel Prize, традиционно вручается с 1991 года за самые сомнительные открытия в разных областях науки.

Награда за «достижение» в области медицины досталась итальянским исследователям, которые выяснили, что пицца может лечить от смертельных недугов. Для того, чтобы доказать свою правоту, ученые опросили более 8000 жителей Италии, лечащихся от онкологических и других серьезных заболеваний. Впоследствии они опубликовали данные о том, что еженедельное потребление пиццы значительно снижает риск развития рака. Сами ученые объясняют это наличием в пицце ингредиентов так называемой «средиземноморской» диеты.

Премия в области биологии досталась за исследования свойств магнита в отношении тараканов. Как показало долгое исследование, живые насекомые размагничиваются гораздо быстрее мертвых — 50 минут против 48 часов.

Награду в сфере медицины получили ученые, которые решили применить метод дрессировки животных на хирургах. Во время проведения условных операций, они нажимали на кликеры, которые издавали звук — так у животных вырабатываются рефлексы. Экспериментаторы утверждают, что добились больших успехов: хирурги стали чувствовать себя гораздо увереннее, орудуя скальпелем.

больше по теме В США лауреатам вручили антинаучные награды Шнобелевской премии В Гарвардском университете Соединенных Штатов в 28-й раз вручили главные антинаучные награды.

Премию по экономике вручили группе ученых из Голландии, Турции и Германии. Они выяснили, банкноты какой страны дольше всего удерживают бактерии. «Победили» румынские деньги, которые оказались «грязнее» доллара, евро и индийских рупий. Сам автор исследования прокомментировал свое открытие следующими словами: «Пользуйтесь пластиковыми картами и электронными платежами. Сам я после этого уже почти не использую бумажные деньги».

Лучшими в физике названы американские ученые из Атланты, выяснившие, почему кал вомбатов имеет кубическую форму. Как оказалось, всему виной необычные свойства кишечника животных. Авторы исследования стали триумфаторами церемонии, ведь они получают премию второй раз. В 2015 году их наградили за открытие причин того, что большие мохнатые животные тратят на процесс мочеиспускания в среднем 21 секунду.