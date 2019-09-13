Свершилось: Собчак и Богомолов поженились

До выезда в ЗАГС звездная невеста сыграла для жениха на рояле мелодию Бетховена.

Светская львица Ксения Собчак в день свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила для него на рояле композицию Бетховена. «Все!» — кратко подписал снимок режиссер и поставил смайлик в виде сердечка. «Все», — заявила во время видеозаписи светская львица.

Константин Богомолов и Ксения Собчак стали мужем и женой 13 сентября. На торжество они позвали самых близких людей. На свадьбе будет примерно триста человек.

больше по теме Мать Богомолова высказалась о свадьбе сына с Собчак Ольга Ульянова приготовила для светской львицы букет из нежно-розовых роз и лилий.

Добавим, что свои отношения они узаконили в Грибоедовском ЗАГСЕ столицы. Интересно, что на свадьбу они приехали на катафалке. На нем была надпись: «Пока смерть не разлучит нас».

Константин Богомолов и Ксения Собчак вместе примерно год. Нынешней весной они стали официально жить вместе. При этом светская львица развелась с предыдущим мужем актером Максимом Виторганом. Ради общего ребенка, сына Платона, они сохранили хорошие отношения. Кстати, актер, который не будет присутствовать на свадьбе, этот день как раз проводит с ребенком.