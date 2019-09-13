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Мать Богомолова высказалась о свадьбе сына с Собчак

Ольга Ульянова приготовила для светской львицы букет из нежно-розовых роз и лилий.

Мать Богомолова высказалась о свадьбе сына с Собчак
Мать Богомолова одобрила выбор сына/globallookpress.com

Мать режиссера Константина Богомолова прокомментировала будущую свадьбу своего сына и светской львицы Ксении Собчак. По словам Ольги Ульяновой, для нее самое главное, чтобы сын и телеведущая были счастливы. «А они счастливы, значит и нам нравится», — заявила женщина. Отметим, что для невестки она приготовила шикарный букет из нежно-розовых роз и лилий.

Константин Богомолов. Фото
Мать Богомолова пожелала счастья сыну и Собчак/globallookpress.com

Кстати, родители режиссера Константина Богомолова живут в столице в обычной девятиэтажке в Пресненском районе. Добавим, что отец режиссера не стал общаться с акулами пера. Родители Константина Богомолова отправились в ЗАГС, где и состоится церемония вступления их сына в брак.

Интересно, что и для Собчак, и для ее будущего мужа это будет уже второй союз. Ранее режиссер был замужем за актрисой Дарьей Мороз, а его будущая супруга состояла в браке с актером Максимом Виторганом, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что Ксения Собчак и Константин Богомолов встречаются около года. Весной в этом году светская львица объявила, что разводится с Виторганом. Что касается Богомолова, то с Мороз он расстался несколько лет назад.

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Мать Богомолова высказалась о свадьбе сына с Собчак
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