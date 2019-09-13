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Директор Киркорова заверил, что налоговая не блокировала счета артиста

Ранее появились новости, что у службы возникли претензии к певцу и его счета в банках были заморожены.

Директор Киркорова заверил, что налоговая не блокировала счета артиста
Представитель Киркорова уверяет, что деньги артиста в целости и сохранности ФОТО: https://www.globallookpress.com/

Утро пятницы 13-го для Филиппа Киркорова началось с финансовых проблем, вернее, с новостей о них. В СМИ появилась информация, что налоговая заблокировала счета короля сцены сразу в двух банках: Сбербанке и «СДМ-Банке».

Директор Филиппа Кикорова — Геннадий Рыбак — уверен, что все это «журналистская утка».

«У кого-то осеннее обострение, и запускают лживую информацию. Видимо, не о чем писать. Просто так это не оставим. Сами искать не будем, через специальные органы найдем», — комментирует порталу Teleprogramma.pro Рыбак.

Представитель исполнителя заверяет, что никаких долгов нет, а уж поводов для блокировки — тем более.

«В налоговой опровергли данный факт», — ставит точку в теме директор.

Ранее у певца все же были некоторые проблемы с финансовыми расчетами. В начале августа 2019 г. комбинат питания «Кремлевский» обратился в суд, чтобы взыскать с артиста 82 тысячи рублей.

На эту сумму покормили технический персонал короля сцены во время его шоу «Я», которое прошло в Кремлевском дворце еще в 2017 году.

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Тэги:

Александр РыбакФедеральная налоговая службаФилипп Киркоров

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Директор Киркорова заверил, что налоговая не блокировала счета артиста
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