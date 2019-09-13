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Малышева отправила мечтающую сменить пол девушку к психиатру

По словам телеведущей, мировая общественность против таких операций.

Малышева отправила мечтающую сменить пол девушку к психиатру
Малышева против смены пола 15-летней девушкой/globallookpress.com

Телеведущая Елена Малышева в эфире своей программы «Жить здорово!» на Первом канале посоветовала 15-летней девочке, которая хочет сменить пол, а также ее маме посетить кабинеты психолога и психиатра. Ведущая отметила, что мировая педиатрическая общественность не поддерживает проведение таких операций. Особенно когда речь идет о подростках, еще не достигших совершеннолетия.

Елена Малышева. Фото
Малышева высказалась о смене пола девушкой/globallookpress.com

Как отметила ведущая, согласно статистике, многие трансгендеры испытывают дискомфорт из-за постоянной гормональной терапии. Как минимум Малышева советует подростку в таких щекотливых вопросах не торопиться, а дождаться совершеннолетия. Отметим, что мать девушки также против, чтобы ее дочь сменила пол и «превратилась» в мужчину.

В студии появилась и актриса Татьяна Абрамова. Она известна тем, что часто на сцене в спектаклях перевоплощается в мужчин. Звезда отметила, что девочке не нужно менять пол. При этом она не считает ее проблему из области психологии.

Ранее Елена Малышева не поддержала идею шведского ученого употреблять в пищу человеческое мясо. Она заявила, что трупы людей токсичны и просто опасны для здоровья.

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Тэги:

Елена МалышеваПервый каналПрограмма "Жить здорово"Татьяна Абрамова

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Малышева отправила мечтающую сменить пол девушку к психиатру
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