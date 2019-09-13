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Юрий Грымов объяснил, почему вино не может стоить 500 рублей

Режиссер признался, что его бизнес потерпел крах.

Юрий Грымов объяснил, почему вино не может стоить 500 рублей
У Грымова не задался винодельческий бизнес/globallookpress.com

Известный режиссер и сценарист Юрий Грымов стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии речь зашла о том, что одно время он пробовал наладить винодельческий бизнес. Сценарист рассказал, что действительно занимался производством и продажей вина, но этот бизнес не принес ожидаемой прибыли. Прежде всего из-за высоко конкуренции.

Юрий Грымов. Фото
Грымов рассказал о своем винодельческом бизнесе/globallookpress.com/

Грымов отметил, что вино, которое он продавал, изготавливалось из сортов винограда, которые росли недалеко от испанской Барселоны. Именно там располагаются шикарные виноградники. При этом он признал, что его товар плохо раскупали, потому что в России продают огромное количество разных вин. Одну марку вина он реализовывал по 850 рублей, а вторую — по 1200 рублей.

«Ну не может вино в России стоить 500 рублей. А именно по такой цене многие в нашей стране его продают и утверждают, что оно настоящее. Я считаю, что за такую цену продают только порошковое вино. Бутылка, пробка, растаможка. Все это требует затрат при производстве. Кроме того, постоянно растут акцизы», — заявил режиссер.

Также Грымов высказался в студии о своей жене и дочери. Его супруга по профессии врач. Буквально через три дня после знакомства он сделал ей предложение. Вместе они уже практически тридцать лет. В браке у режиссера родилась дочь Антонина. Она училась в Сорбонне. Как сказал счастливый отец, его дочь гордость этого европейского заведения. После она пошла обучаться в престижный экономический университет.

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Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваБарселонаиспанияЮрий Грымов

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Юрий Грымов объяснил, почему вино не может стоить 500 рублей
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