Эксперт по языку тела рассказал об отношениях Собчак и Богомолова

Илья Анищенко уверен, паре удастся создать крепкую семью, если все согласны со своей ролью в отношениях.

13 сентября свадьбу сыграют Ксения Собчак и Константин Богомолов. Для многих их отношения стали неожиданностью, многие не ожидали, что они все-таки поженятся. Накануне торжества эксперт по языку тела и жестов определил, какие отношения связывают молодоженов.

Илья Анищенко уверен, что все инициатива в звездной паре исходит от Ксении, что особенно было заметно в выпуске шоу «Осторожно, Собчак!». Она постоянно и пристально смотрит на Богомолова, особенно на его губы. Он смотрит на нее изредка, а когда это происходит, она улыбается, заслушивается его речами. И – не матерится, что часто случалось в предыдущих выпусках программы.

На фотографиях в Instagram Собчак прижимается к партнеру, все время поворачивает к нему голову, а он стоит прямо, будто все это не имеет к нему отношения. Эксперт пришел к выводу, что Собчак влюбилась в режиссера уже давно и сильно, он же – только позволяет себя любить.

Впрочем, бесчувственным его не назовешь – говорит о любви, глядя в глаза, спокойно пишет об этом в социальных сетях. Эксперт приходит к выводу, что режиссер и ведущая имеют все шансы создать крепкую семью, если все согласятся со своей ролью в ней, и будут уважать личное пространство друг друга, в котором они очень нуждаются, пишет издание 7days.ru.