Галкин попросил сделать выбор между ним и парусниками

Телеведущий Максим Галкин разместил в Instagram две очень разноплановые фотографии. На одной из них он стоит на берегу рижского залива, где провел это лето с женой певицей Аллой Пугачевой и детьми близнецами Гарри и Лизой.

Галкин в одних плавках. Он расправил руки и наслаждается отдыхом. На второй фотографии юморист разместил два парусника, которые виднеются вдали.

больше по теме Максим Галкин высказался о строительстве еще одного замка Телеведущий помог своим детям в возведении песочной конструкции на отдыхе в Юрмале.

«1 или 2? Я, если что, в плавках», — заявил юморист, которому стало интересно, на кого в итоге предпочтут лицезреть его многочисленные подписчики.

В комментариях под постом отметились и некоторые знаменитости. К примеру, музыкант Денис Клявер написал: «Кто приближал фотку – ставь лайк». «Конечно два», — написала супруга композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова и поставила улыбающийся смайлик. Добавим, что после возвращения из Юрмалы Максим Галкин стал регулярно выкладывать снимки и видеозаписи с отдыха. Судя по всему, телеведущий очень скучает по денькам, проведенным на рижском взморье.