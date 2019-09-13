НОВОСТИ

Галкин попросил сделать выбор между ним и парусниками

Юморист продолжает вспоминать свой отдых в латвийской Юрмале.

Галкин попросил сделать выбор между ним и парусниками
Галкин попросил выбрать между ним и парусником/globallookpress.com

Телеведущий Максим Галкин разместил в Instagram две очень разноплановые фотографии. На одной из них он стоит на берегу рижского залива, где провел это лето с женой певицей Аллой Пугачевой и детьми близнецами Гарри и Лизой.

Галкин в одних плавках. Он расправил руки и наслаждается отдыхом. На второй фотографии юморист разместил два парусника, которые виднеются вдали.

«1 или 2? Я, если что, в плавках», — заявил юморист, которому стало интересно, на кого в итоге предпочтут лицезреть его многочисленные подписчики.

В комментариях под постом отметились и некоторые знаменитости. К примеру, музыкант Денис Клявер написал: «Кто приближал фотку – ставь лайк». «Конечно два», — написала супруга композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова и поставила улыбающийся смайлик. Добавим, что после возвращения из Юрмалы Максим Галкин стал регулярно выкладывать снимки и видеозаписи с отдыха. Судя по всему, телеведущий очень скучает по денькам, проведенным на рижском взморье.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Денис КляверЛатвияМаксим ГалкинЮлия ПроскуряковаЮрмала

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Галкин попросил сделать выбор между ним и парусниками
Интересно?
Поделись с друзьями: