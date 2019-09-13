Татьяна Арнтгольц рассказала, что для нее значит семья

Актриса Татьяна Арнтгольц в Instagram высказалась о своей семье. Звезда, судя по всему, вернулась с гастролей. Она отметила, что очень любит возвращаться домой к родным людям, которых безумно любит.

«Как же я люблю возвращаться домой! Туда, где всегда любят и ждут! Семья — это моё всё! И нет ничего важнее!» — заявила актриса и поставила хештеги: «Моя семья» и «Москва – я люблю тебя».

Напомним, что Татьяна Арнтгольц была замужем за актером Иваном Жидковым. От этого брака в 2009 году у них родилась дочь Мария. Кстати, буквально через несколько дней ребенку исполнится уже десять лет.

После пяти лет брака Арнтгольц и Жидков развелись. Это произошло в 2013 году. При этом в течение нескольких лет ничего не было известно о личной жизни актрисы. Лишь недавно она «раскрыла карты». Оказывается, сейчас она встречается с другим популярным актером Марком Богатыревым. По слухам, Арнтгольц даже познакомила с ним своих родителей.