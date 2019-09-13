Лиза Галкина с грустным видом приняла участие в модном показе

На фанатской страничке в Instagram дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появилась архивная видеозапись. На кадрах можно увидеть, как девочка стоит на подиуме рядом с дочерью комика Александра Реввы Амели. Дети, судя по всему, приняли участие в модном показе. На них очень красивы платья.

Правда, стоит отметить, что вид у девочек не самый веселый. Видно, что они устали о повышенного внимания к своим персонам. Лиза Галкина, к примеру, вообще как будто находится где-то в другом месте. Лишь когда одна из организаторов попросила девочек взяться за руки Лиза «пришла в себя».

Напомним, что Лиза Галкина уже не в первый раз участвует в модных показах. Ее звездные родители ранее отмечали, что девочке самой по душе такие светские мероприятия.

Кроме того, известно, что Аллы Пугачева очень дружна с модельером Валентином Юдашкиным. Именно он часто и просит, чтобы дочь Примадонны приняла участие в модном детском показе. Исполнительница не отказывает своему близкому другу, которого очень сильно уважает.