После ДТП у Сафронова заподозрили смещение шейного позвонка

Появились новые подробности о состоянии здоровья известного художника Никаса Сафронова, попавшего накануне вечером в дорожно-транспортное происшествие по дороге на вечер памяти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер, скончавшейся 40 дней назад.

Несмотря на то, что сам Никас рассказывал порталу Teleprogramma.pro, в результате аварии он отделался практически легким испугом, сын художника Лукас отмечает, что его отец сейчас чувствует себя очень плохо.

«Когда машина въехала, папу дернуло. Возможно, у него смещение шейного позвонка. Сейчас ждем «скорую помощь», — отмечает родственник в беседе с кр.ru.

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Состояние пассажира, ехавшего вместе с Сафроновым более тяжелое – у него началось головокружение. Теперь врачи должны подтвердить ил опровергнуть предположение о том, что у мужчины сотрясения мозга.

Издание отмечает, что о втором участнике аварии пока ничего неизвестно. Предварительно заявляют о том, что мужчина был трезв.