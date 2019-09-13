НОВОСТИ

После ДТП у Сафронова заподозрили смещение шейного позвонка

Художник попал в аварию, направляясь на вечер памяти Аллы Вербер.

После ДТП у Сафронова заподозрили смещение шейного позвонка
Никас Сафронов. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Появились новые подробности о состоянии здоровья известного художника Никаса Сафронова, попавшего накануне вечером в дорожно-транспортное происшествие по дороге на вечер памяти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер, скончавшейся 40 дней назад.

Несмотря на то, что сам Никас рассказывал порталу Teleprogramma.pro, в результате аварии он отделался практически легким испугом, сын художника Лукас отмечает, что его отец сейчас чувствует себя очень плохо.

«Когда машина въехала, папу дернуло. Возможно, у него смещение шейного позвонка. Сейчас ждем «скорую помощь», — отмечает родственник в беседе с кр.ru.

Состояние пассажира, ехавшего вместе с Сафроновым более тяжелое – у него началось головокружение. Теперь врачи должны подтвердить ил опровергнуть предположение о том, что у мужчины сотрясения мозга.

Издание отмечает, что о втором участнике аварии пока ничего неизвестно. Предварительно заявляют о том, что мужчина был трезв.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

аварияДТП со звездойНикас Сафроновтравмахудожник

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
После ДТП у Сафронова заподозрили смещение шейного позвонка
Интересно?
Поделись с друзьями: