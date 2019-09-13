НОВОСТИ

Виктория Лопырева сфотографировалась с легендарным Франческо Тотти

Модель в очередной раз приняла участие в мероприятии FIFA.

Виктория Лопырева сфотографировалась с легендарным Франческо Тотти
ВИКТОРИЯ ЛОПЫРЕВА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Став несколько лет назад амбассадором FIFA ЧМ-2018, Виктория Лопырева не забросила футбол и до сегодняшнего времени. Она не пропускает форумы футбольных чиновников, активно участвует в мероприятиях FIFA. И, конечно, рассказывает об этом на своей странице в Instagram.

В своей очередной публикации модель поделилась снимком с легендарным Франческо Тотти – футболистом, который долгие годы играл за клуб «Рома».

«Последний император». В наш переменчивый век, когда футболисты мигрируют из клуба в клуб, он был лидером «Ромы» четверть века! Буквально материальное воплощения понятия «преданность». Легенда!», — пишет Виктория.

Кроме того, Лопырева отметила, что Тотти поддержал ее программу zero discrimination.

Напомним, ранее модель призналась в слабости к еще одному, по большей части мужскому иду спорта – боксу. Нет, Виктория не смотрит его по телевизору, а занимается им, отмечая, что обладает «хорошим ударом».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

амбассадорВиктория ЛопыреваВиктория Лопырева последние новостифутболист

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Виктория Лопырева сфотографировалась с легендарным Франческо Тотти
Интересно?
Поделись с друзьями: