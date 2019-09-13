Виктория Лопырева сфотографировалась с легендарным Франческо Тотти

Модель в очередной раз приняла участие в мероприятии FIFA.

Став несколько лет назад амбассадором FIFA ЧМ-2018, Виктория Лопырева не забросила футбол и до сегодняшнего времени. Она не пропускает форумы футбольных чиновников, активно участвует в мероприятиях FIFA. И, конечно, рассказывает об этом на своей странице в Instagram.

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В своей очередной публикации модель поделилась снимком с легендарным Франческо Тотти – футболистом, который долгие годы играл за клуб «Рома».

«Последний император». В наш переменчивый век, когда футболисты мигрируют из клуба в клуб, он был лидером «Ромы» четверть века! Буквально материальное воплощения понятия «преданность». Легенда!», — пишет Виктория.

Кроме того, Лопырева отметила, что Тотти поддержал ее программу zero discrimination.

Напомним, ранее модель призналась в слабости к еще одному, по большей части мужскому иду спорта – боксу. Нет, Виктория не смотрит его по телевизору, а занимается им, отмечая, что обладает «хорошим ударом».